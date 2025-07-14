Як підготувати кота чи собаку до подорожі за кордон — поради Держпродспоживслужби

Для перетину кордону з твариною до країн ЄС найбільше часу займає оформлення результату лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до вірусу сказу.

Фото: consumer-cv.gov.ua

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Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області дало українцям кілька порад, як підготувати улюбленця до подорожі за кордон.

Для перетину кордону з твариною до країн ЄС найбільше часу займає оформлення результату лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до вірусу сказу (титр антитіл).

Щоб його отримати, необхідно:

▪️ Зробити тварині чипування та щеплення проти сказу – ці відомості повинні бути зазначені у офіційному ветпаспорті тварини.

▪️ Через 30 днів після вакцинації — здати аналіз крові для визначення титру антитіл.

▪️ Після забору крові потрібно витримати ще 3 місяці очікування, перш ніж тварину можна буде ввозити до країн Євросоюзу.

«Мінімальний термін підготовки до виїзду за кордон згідно з вимогами ЄС — орієнтовно 4 місяці.

Тому навіть якщо подорож ще не на часі — зробіть щеплення від сказу вже зараз і через місяць здайте кров на дослідження.

Далі все просто — щорічно підтримуйте імунітет тварини: один раз на рік вакцинуйте тварину проти сказу, і титр залишатиметься чинним. Якщо не пропускати ревакцинацію — повторне дослідження титру антитіл не потрібне», - зазначили у відомстві.

Вже безпосередньо перед виїздом (за 72 години) треба оформити: форму Ф1 та ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини. Ці документи оформлюються державними ветеринарними лікарями та інспекторами Держпродспоживслужби й, зазвичай, займають лише кілька годин.

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