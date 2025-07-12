В ОК «Південь» спростували чутки про затримання ексв'язня Кремля Андрія Коломійця

Командування прокоментувало інформацію про нібито затримання Андрія Коломійця після звільнення з російського ув’язнення – кажуть, його запросили в ТЦК для внесення даних.

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Оперативне командування «Південь» офіційно прокоментувало поширену в медіа інформацію щодо нібито затримання представниками ТЦК та СП колишнього політичного в’язня Андрія Коломійця.

У заяві зазначено, що після прибуття в Україну Андрія Коломійця запросили до Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області — виключно з метою внесення його даних до електронної системи обліку.

В ОК «Південь» вказали, що під час цього візиту не було жодного примусу чи тиску: «Усі дії відбувалися виключно в рамках чинного законодавства. Після завершення всіх необхідних процедур громадянин Андрій Коломієць продовжив свою поїздку».

Також там зазначили, що Андрій Коломієць має законне право на відстрочку від служби — як цивільна особа, яка перебувала в російському полоні. Його можуть призвати лише за добровільною згодою.

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