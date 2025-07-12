У Резерв+ стався збій – застосунок не працює

Низка користувачів скаржиться, що спостерігається збій у роботі застосунку для військовозобов’язаних.

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Користувачі «Резерв+» повідомляють про збої у роботі мобільного застосунку, через які неможливо увійти у систему. Водночас у низки громадян все вантажить.

Причини збою наразі невідомі.

Раніше Міністерство оборони України повідомило про тимчасові труднощі з авторизацією в застосунку «Резерв+». Причиною є підвищене навантаження на систему, що уповільнює вхід користувачів.

У відомстві запевнили, що фахівці вже працюють над усуненням проблеми та відновленням стабільної роботи сервісу.

Водночас у Міноборони наголосили, що згенеровані раніше PDF-документи з «Резерв+» залишаються чинними — ними можна користуватися під час перевірок на рівні з паперовими аналогами.

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