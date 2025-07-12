Рекордна спецконфіскація грошей: суд вирішив стягнути з онлайн-казино «Pin-Up» 2,6 млрд грн

Суд застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP».

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Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення до держбюджету 2,6 млрд грн у межах спеціальної конфіскації активів компанії, що працювала під брендом онлайн-казино «Pin-Up». Це — найбільша сума спецконфіскації коштів в історії України, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Суд також затвердив угоду між прокурором і директором онлайн-казино, який визнав провину у ряді тяжких злочинів.

Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за:

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України);

участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);

легалізацію майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як зауважують у ДБР, у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.

Також у межах розслідування про підозру повідомлено керівництву Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також власникам «Pin-Up».

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