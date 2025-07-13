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Податок на нерухомість у 2025 році — у ДПС нагадали, як розраховується і коли сплачувати

08:12, 13 липня 2025
Податкова служба надсилає повідомлення-рішення про нарахування податку у приватну частину Електронного кабінету платника або поштою рекомендованим листом.
Податок на нерухомість у 2025 році — у ДПС нагадали, як розраховується і коли сплачувати
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало власникам житлової нерухомості в Україні, що у 2025 році слід сплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2024 податковий (звітний) рік.

«Цей податок не новий, однак щороку змінюються ставки, порогові площі та суми нарахувань, залежно від законодавчих норм та рішень органів місцевого самоврядування», - підкреслили у податковій.

ДПС наголошує, що обов’язок сплати виникає у тих власників, чия житлова нерухомість перевищує встановлені Податковим кодексом межі. Згідно з підпунктом 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 ПКУ, це:

  • квартири площею понад 60 кв. м;
  • житлові будинки понад 120 кв. м;
  • різні типи житла (квартира + будинок) сукупно понад 180 кв. м.

Рішення про розмір ставки ухвалюється місцевою радою. Вона може встановити різні ставки залежно від типу об’єкта й місця його розташування, але не більше 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м (станом на 1 січня звітного року). У 2024 році мінімальна зарплата становила 7100 грн, тож максимальна ставка на 2025 рік — 106,50 грн/кв. м.

Податкова служба надсилає повідомлення-рішення про нарахування податку у приватну частину Електронного кабінету платника або поштою рекомендованим листом.

Власник має 60 календарних днів з моменту отримання повідомлення для добровільної сплати.

У разі виявлення неточностей у повідомленні-рішенні, платнику слід звернутися до податкового органу для проведення звірки даних. За результатами звірки у разі підтвердження розбіжностей сума податку буде перерахована, а попереднє повідомлення-рішення – скасоване або замінене новим.

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податкова

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