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У ТЦК роз’яснили питання відновлення посвідчення УБД

07:36, 13 липня 2025
Підставою для заміни посвідчення є рішення Комісії, яка надавала статус учасника бойових дій відповідній особі, або завірені в установленому законодавством порядку їхні копії.
У ТЦК роз’яснили питання відновлення посвідчення УБД
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Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання відновлення посвідчення УБД.

Підставою для заміни посвідчення (Інструкція про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, затверджена наказом Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2022 року за № 1441/3878) є Рішення (витяг із протоколу) Комісії, яка надавала статус учасника бойових дій відповідній особі, або завірені в установленому законодавством порядку їхні копії.

«Якщо Ви проходите військову службу, то зверніться до служби персоналу військової частини. Якщо звільнені – до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку)», - заявили у ТЦК.

До рапорту (заяви) особи для отримання нового посвідчення додаються:

  1. Якщо посвідчення стало непридатним до використання:
  • рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;
  • копія посвідчення;
  • непридатне до використання посвідчення;
  • лист талонів та його копія;
  • копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
  • дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.
  1. У зв’язку із втратою (викраденням):
  • рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;
  • документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення;
  • опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення (із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) особи, а також серії та номера посвідчення);
  • копія втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);
  • лист талонів та його копія;
  • копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
  • дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

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ЗСУ ТЦК УБД

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