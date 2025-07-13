На Сумщині судитимуть двох посадовців Держпродспоживслужби, які погоріли на хабарі

Посадовці брали хабарі за безперешкодне ведення бізнесу.

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У Сумській області прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області та його заступника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, зазначені посадовці вимагали від підприємців щомісячно сплачувати їм неправомірну вигоду за безперешкодне ведення бізнесу. Загальна сума одержаних коштів у різних епізодах склала близько 250 тис. грн.

У лютому 2025 року безпосередньо під час одержання щомісячної данини начальника районного управління та його заступника затримали правоохоронці.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду обвинувачених відсторонено від займаних посад.

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