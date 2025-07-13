В Сумской области будут судить двух должностных лиц Госпродпотребслужбы, которые погорели на взятке

Чиновники брали взятки за беспрепятственное ведение бизнеса.

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В Сумской области прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из районных управлений Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области и его заместителя по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, указанные должностные лица требовали от предпринимателей ежемесячно платить им неправомерную выгоду за беспрепятственное ведение бизнеса. Общая сумма полученных средств в различных эпизодах составила около 250 тыс. грн.

В феврале 2025 года непосредственно во время получения ежемесячной дани начальник районного управления и его заместитель были задержаны правоохранителями.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда обвиняемые были отстранены от занимаемых должностей.

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