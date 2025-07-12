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В Черновцах объявлен день траура — полиция фиксирует последствия ночной атаки дронами и ракетой

11:47, 12 июля 2025
В результате падения обломков повреждены жилые дома, магазины, административные сооружения и автомобили.
В Черновцах объявлен день траура — полиция фиксирует последствия ночной атаки дронами и ракетой
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Ночью РФ нанесла массированный удар по Черновицкой области с применением беспилотников и ракеты. В результате атаки в городе Черновцы погибли как минимум два человека, еще 14 получили ранения. Об этом сообщили в Национальной полиции.

По предварительным данным, обломки сбитых вражеских целей повредили жилые дома, административные здания, магазины и автомобили.

В городе объявлен день траура — 13 июля. Мэр Черновцов Роман Кличук сообщил об отмене всех массовых мероприятий на территории города.

Пострадавшим жильцам предложили временное отселение в общежитие.

«Обеспечим продуктами питания, водой, средствами гигиены, оказываем медицинскую и психологическую помощь», – указали в ОВА.

На местах обстрелов продолжают работать следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, спасатели и медики. Развернут межведомственный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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полиция Черновцы война

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