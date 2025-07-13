Украинцам напомнили, как зарегистрировать подержанный автомобиль из-за границы

07:54, 13 июля 2025
После ввоза в Украину подержанный автомобиль должен пройти растаможку и сертификацию на соответствие экологическим и техническим нормам Украины.
Главный сервисный центр МВД объяснил, как зарегистрировать подержанный автомобиль из-за границы.
После ввоза в Украину подержанный автомобиль должен пройти растаможку и сертификацию на соответствие экологическим и техническим нормам Украины.
Также перед регистрацией в сервисном центре МВД подержанное транспортное средство, ввезенное из-за границы, обязательно должно пройти экспертное исследование. Во время данной процедуры специалист Экспертной службы МВД проверяет подлинность идентификационных номеров автомобиля и регистрационных документов.
Для регистрации автомобиля в сервисном центре МВД необходимы следующие документы:
- паспорт (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- доверенность на имя уполномоченного представителя (при необходимости);
- документ, подтверждающий законность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузовая таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);
- регистрационный или приравненный к нему документ иностранного государства;
- сертификат соответствия;
- заключение об экспертном исследовании транспортного средства.
После проверки и регистрации выдаются новые украинские номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства на имя владельца.
В сервисном центре МВД:
- прозрачная и быстрая процедура регистрации;
- возможность предварительной записи онлайн;
- официальные консультации и помощь в сложных случаях;
- контроль за безопасностью: все автомобили проходят проверку по базам данных.
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