Украинцам напомнили, как зарегистрировать подержанный автомобиль из-за границы

После ввоза в Украину подержанный автомобиль должен пройти растаможку и сертификацию на соответствие экологическим и техническим нормам Украины.

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Главный сервисный центр МВД объяснил, как зарегистрировать подержанный автомобиль из-за границы.

После ввоза в Украину подержанный автомобиль должен пройти растаможку и сертификацию на соответствие экологическим и техническим нормам Украины.

Также перед регистрацией в сервисном центре МВД подержанное транспортное средство, ввезенное из-за границы, обязательно должно пройти экспертное исследование. Во время данной процедуры специалист Экспертной службы МВД проверяет подлинность идентификационных номеров автомобиля и регистрационных документов.

Для регистрации автомобиля в сервисном центре МВД необходимы следующие документы:

паспорт (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

доверенность на имя уполномоченного представителя (при необходимости);

документ, подтверждающий законность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузовая таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к нему документ иностранного государства;

сертификат соответствия;

заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

После проверки и регистрации выдаются новые украинские номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства на имя владельца.

В сервисном центре МВД:

прозрачная и быстрая процедура регистрации;

возможность предварительной записи онлайн;

официальные консультации и помощь в сложных случаях;

контроль за безопасностью: все автомобили проходят проверку по базам данных.

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