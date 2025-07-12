Госслужащие, пострадавшие от обстрелов, могут получить денежную помощь: какие суммы предусмотрены

Подать заявление можно через Пенсионный фонд – лично или онлайн.

Источник фото: Альбертас Тамашаускас

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В результате полномасштабной вооруженной агрессии России Украина понесла невосполнимые потери — гибнут и получают ранения гражданские лица, в частности те, кто ежедневно выполнял свою работу под обстрелами.

Как указывается в Минсоцполитики, государство предусмотрело единовременную денежную помощь работникам объектов критической инфраструктуры, госслужащим, должностным лицам органов местного самоуправления, которые получили инвалидность после ранения/увечья/заболевания, связанного с выполнением служебных обязанностей в районах боевых действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам/авиаударам/другим вооруженным нападениям. В случае гибели человека — эту помощь получат члены семьи.

Назначается:

работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, которые стали инвалидами в связи с ранением, увечьем, контузией или в результате заболевания, связанных с выполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии РФ против Украины в районах ведения военных (боевых) действий после 24 февраля 2022 года или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям;

либо членам семьи, если человек погиб или умер в результате вышеописанных трагических обстоятельств.

К членам семей погибших (умерших) лиц относятся:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых при жизни этого человека он был лишен родительских прав;

один из супругов, переживший погибшего;

родители (усыновители) погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены на момент гибели или смерти;

внуки погибшего, если на момент его гибели (смерти) их родители также погибли или умерли;

женщина (мужчина), с которой (которым) погибший проживал одной семьей, даже если они не состояли в браке (при условии, что данный факт установлен решением суда, вступившим в законную силу);

иждивенцы погибшего (умершего), определенные Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Размер

лицам с инвалидностью I группы — 800 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью II группы — 500 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью III группы — 200 тысяч гривен;

в случае гибели (смерти) — 1 миллион гривен.

Как получить

Офлайн — подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины соответствующее заявление о назначении и выплате помощи и необходимые документы (их полный перечень — в пункте 10 Порядка назначения выплат). Это можно сделать в течение трех лет со дня возникновения права на помощь.

Онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ. В этом случае к заявлению прилагаются сканированные копии документов, а для подписания используется электронная подпись.

Если получателей помощи несколько

Помощь выплачивается равными частями всем лицам, которые имеют право на ее назначение и получение (если отсутствует иное личное распоряжение умершего).

Если ранее вы уже получили единовременную страховую выплату или компенсацию за вред жизни и здоровью в меньшем размере

Если ранее — до вступления в силу Закона Украины о введении этой денежной выплаты — вы уже получили единовременную страховую выплату или единовременную компенсацию за вред жизни и здоровью, причиненный в результате военной агрессии РФ против Украины, в соответствии с другими нормативно-правовыми актами и в размере меньшем, чем предусмотрено этим Законом, вы имеете право на выплату разницы между суммой, определенной этим Законом, и ранее полученной суммой.

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