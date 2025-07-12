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В Киеве задержали подозреваемого в заказном убийстве мужчины на Троещине – фото, детали

11:11, 12 июля 2025
Подозреваемого в убийстве киевлянина на Троещине задержали – он под стражей.
В Киеве задержали подозреваемого в заказном убийстве мужчины на Троещине – фото, детали
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Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 41-летнему иностранцу в умышленном убийстве, совершенном по заказу.

По данным следствия, утром 8 июля на жилом массиве Троещина подозреваемый, одетый в темную одежду и с лицом, прикрытым панамой, подстерег жертву. Как только 47-летний киевлянин сел в свой автомобиль, чтобы поехать на работу, нападавший произвел в него два прицельных выстрела.

Следствие установило, что погибший не был знаком с нападавшим, поэтому личные неприязненные отношения исключаются как мотив. За день до нападения подозреваемый уже находился возле дома жертвы, осматривая местность.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, совершенное по заказу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Как мы писали, правоохранители установили личность мужчины, убитого в Киеве утром 8 июля — им оказался 48-летний местный житель.

На месте происшествия до сих пор работают полицейские. Продолжаются активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления.

Полиция квалифицирует происшествие как умышленное убийство. За такое преступление предусмотрено наказание — до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Деснянском районе Киева утром во вторник, 8 июля, произошло убийство — в результате стрельбы погиб мужчина.

Как сообщили в столичной полиции, около 7:00 утра поступило сообщение о выстрелах. Правоохранители предварительно установили, что к припаркованному на улице автомобилю, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и открыл огонь. После выстрела нападавший скрылся.

От огнестрельного ранения пострадавший умер на месте.

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