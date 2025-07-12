У Києві затримали підозрюваного у замовному вбивстві чоловіка на Троєщині – фото, деталі

Підозрюваного у вбивстві киянина на Троєщині затримали – він під вартою.

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Прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 41-річному іноземцю в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення.

За даними слідства, зранку 8 липня на житловому масиві Троєщина підозрюваний, одягнений у темний одяг і з обличчям, прикритим панамою, підстеріг жертву. Щойно 47-річний киянин сів у свій автомобіль, щоб вирушити на роботу, нападник здійснив у нього два прицільні постріли.

Слідство з’ясувало, що загиблий не був знайомий із нападником, тому особисті неприязні стосунки виключені як мотив. За день до нападу підозрюваний уже перебував біля будинку жертви, вивчаючи місцевість.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство, вчинене на замовлення. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

Як ми писали, правоохоронці встановили особу чоловіка, вбитого у Києві вранці 8 липня — ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

На місці події досі працюють поліцейські. Тривають активні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.

Поліція кваліфікує подію як умисне вбивство. За такий злочин передбачено покарання — до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва вранці у вівторок, 8 липня, сталося вбивство – внаслідок стрілянини загинув чоловік.

Як повідомили в столичній поліції, близько 7:00 ранку надійшло повідомлення про постріли. Правоохоронці попередньо встановили, що до припаркованого на вулиці автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий і відкрив вогонь. Після пострілу нападник утік.

Від вогнепального поранення потерпілий помер на місці.

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