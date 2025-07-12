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Через чотири роки після релізу Windows 11 вперше обійшла «десятку»

13:12, 12 липня 2025
Windows 11 стала найпоширенішою десктопною операційною системою — за кілька місяців до завершення підтримки Windows 10.
Через чотири роки після релізу Windows 11 вперше обійшла «десятку»
Джерело фото: Windows Central / Zac Bowden
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Вперше з моменту свого запуску в 2021 році Windows 11 випередила Windows 10 за популярністю серед настільних операційних систем. За даними StatCounter, які наводить Windows Central, частка Windows 11 на ринку сягнула 52%, тоді як у Windows 10 — 44,59%. Про це пише The Verge.

Це сталося всього за кілька місяців до офіційного завершення підтримки Windows 10, яке заплановане на 14 жовтня 2025 року. Попри те, що Windows 11 ще у вересні 2023 року стала найпопулярнішою ОС серед ПК-геймерів, загальні темпи її впровадження були повільнішими порівняно з попередником.

Одна з причин — суворіші системні вимоги до Windows 11. Хоча оновлення з Windows 10 було безкоштовним, багато пристроїв не відповідали критеріям за параметрами процесора та безпеки. Це змусило Microsoft просувати оновлення за допомогою повідомлень у повноекранному режимі, заохочуючи користувачів замінити старе обладнання.

Наразі Microsoft пропонує користувачам Windows 10 один рік безкоштовних оновлень безпеки — за умови увімкнення Windows Backup і синхронізації папки «Документи» з OneDrive. В іншому випадку продовження оновлень коштуватиме $30 на рік або 1000 балів Microsoft Rewards.

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Microsoft

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