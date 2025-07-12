Верховна Рада на наступному тижні розгляне законопроект про цифрову систему житлових черг

Документ передбачає запуск єдиної цифрової платформи, що автоматично поєднає черги з базою житлового фонду та надаватиме варіанти — від соціальної оренди до пільгової іпотеки.

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В Україні мають намір остаточно змінити підхід до квартирної черги, яка давно втратила ефективність як інструмент соціальної підтримки. Як заявила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, нинішня система нагадує радше «сеанс психотерапії», аніж реальний механізм забезпечення житлом.

«Самозаспокоєння “я в черзі” з роками змінюється на глухе усвідомлення: нічого не змінюється, правила незрозумілі. А хто і чому отримує житло — знає лише чиновник», — зазначила Шуляк.

Змінити ситуацію має законопроєкт 12377, який Верховна Рада планує розглянути вже наступного тижня. Документ передбачає запуск єдиної цифрової житлової системи, яка:

оцифрує всі наявні черги на житло;

інтегрує їх із даними про житловий фонд;

автоматично підбиратиме варіанти забезпечення житлом: пільгова іпотека, соціальна оренда, житлові програми від роботодавців;

усуне вплив чиновників на ухвалення рішень.

Шуляк наголосила, що йдеться не лише про запуск цифрового сервісу, а й про старт повноцінної реформи, яка базується на прозорих даних, логіці та довірі. Запровадження такої системи також є однією з вимог програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, що законопроєкт 12377 «Про основні засади житлової політики», який стане стартом масштабної житлової реформи. Одним із ключових елементів документа стане створення цифрової платформи, яка допоможе громадянам підібрати інструменти для розв’язання житлових проблем.

Передбачається запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, що міститиме електронний реєстр заявок. Система аналізуватиме доходи, житлові умови, соціальний статус (зокрема для ВПО, людей з інвалідністю тощо) та автоматично пропонуватиме варіанти вирішення: соціальне або службове житло, пільгове кредитування, чи доступну оренду.

Очікується, що реформа дозволить відмовитися від застарілих квартирних черг, а також створить прозору систему розподілу житла, яка враховуватиме актуальні потреби громадян.

Ухвалення законопроєкту — вимога програми Юкрейн Фасіліті, за якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. Дедлайном стоїть 4 квартал 2025 року.

Система буде відкритою і містиме дані про весь наявний державний житловий фонд і житловий фонд територіальних громад, який проведуть через масштабну інвентаризацію. Певні кроки щодо неї вже відбулися: розпочалася реалізація закону 4080-IX про інвентаризацію потенційного житла для внутрішньо переміщених осіб.

Законопроєкт 12377, який передбачає в тому числі створення електронної системи, мають провести через сесійну залу вже найближчим часом, підкреслила Шуляк. Його остаточне ухвалення у другому читанні має відбутися до кінця 4 кварталу цього року. Наступним кроком житлової реформи має стати ухвалення законопроєкту про фонд соціального житла, дедлайном якого у Юкрейн Фасіліті стоїть 4 квартал 2026 року.

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