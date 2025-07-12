Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Верховна Рада на наступному тижні розгляне законопроект про цифрову систему житлових черг

12:45, 12 липня 2025
Документ передбачає запуск єдиної цифрової платформи, що автоматично поєднає черги з базою житлового фонду та надаватиме варіанти — від соціальної оренди до пільгової іпотеки.
Верховна Рада на наступному тижні розгляне законопроект про цифрову систему житлових черг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні мають намір остаточно змінити підхід до квартирної черги, яка давно втратила ефективність як інструмент соціальної підтримки. Як заявила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, нинішня система нагадує радше «сеанс психотерапії», аніж реальний механізм забезпечення житлом.

«Самозаспокоєння “я в черзі” з роками змінюється на глухе усвідомлення: нічого не змінюється, правила незрозумілі. А хто і чому отримує житло — знає лише чиновник», — зазначила Шуляк.

Змінити ситуацію має законопроєкт 12377, який Верховна Рада планує розглянути вже наступного тижня. Документ передбачає запуск єдиної цифрової житлової системи, яка:

  • оцифрує всі наявні черги на житло;
  • інтегрує їх із даними про житловий фонд;
  • автоматично підбиратиме варіанти забезпечення житлом: пільгова іпотека, соціальна оренда, житлові програми від роботодавців;
  • усуне вплив чиновників на ухвалення рішень.

Шуляк наголосила, що йдеться не лише про запуск цифрового сервісу, а й про старт повноцінної реформи, яка базується на прозорих даних, логіці та довірі. Запровадження такої системи також є однією з вимог програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, що законопроєкт 12377 «Про основні засади житлової політики», який стане стартом масштабної житлової реформи. Одним із ключових елементів документа стане створення цифрової платформи, яка допоможе громадянам підібрати інструменти для розв’язання житлових проблем.

Передбачається запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, що міститиме електронний реєстр заявок. Система аналізуватиме доходи, житлові умови, соціальний статус (зокрема для ВПО, людей з інвалідністю тощо) та автоматично пропонуватиме варіанти вирішення: соціальне або службове житло, пільгове кредитування, чи доступну оренду.

Очікується, що реформа дозволить відмовитися від застарілих квартирних черг, а також створить прозору систему розподілу житла, яка враховуватиме актуальні потреби громадян.

Ухвалення законопроєкту — вимога програми Юкрейн Фасіліті, за якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. Дедлайном стоїть 4 квартал 2025 року.

Система буде відкритою і містиме дані про весь наявний державний житловий фонд і житловий фонд територіальних громад, який проведуть через масштабну інвентаризацію. Певні кроки щодо неї вже відбулися: розпочалася реалізація закону 4080-IX про інвентаризацію потенційного житла для внутрішньо переміщених осіб.

Законопроєкт 12377, який передбачає в тому числі створення електронної системи, мають провести через сесійну залу вже найближчим часом, підкреслила Шуляк. Його остаточне ухвалення у другому читанні має відбутися до кінця 4 кварталу цього року. Наступним кроком житлової реформи має стати ухвалення законопроєкту про фонд соціального житла, дедлайном якого у Юкрейн Фасіліті стоїть 4 квартал 2026 року. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прийняття судом відмови від позову від представника без перевірки обсягу його повноважень є порушенням процесуального права – Верховний Суд

Суд повинен перевірити обсяг повноважень представника і з'ясувати дійсну волю позивача.

Помічники суддів та секретарі судових засідань зможуть отримувати дані з Демографічного та інших реєстрів – законопроект

Для цілей визначення підсудності, а також ідентифікації учасників судового процесу, помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних

За СБУ закріплять право розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну

До прийняття в цілому рекомендований законопроект, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Законом про академічну доброчесність за працівниками секретаріату НАЗЯВО закріплять право на відстрочку від призову

Законопроект про академічну доброчесність передбачає, що право на відстрочку отримають члени Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти та певні працівники його секретаріату.

Усі кандидати на посади прокурорів повинні будуть пройти військову службу – законопроект про нацспротив

І чоловіки, і жінки для того, аби претендувати на посади прокурорів, повинні будуть обов’язково пройти військову службу – комітет з нацбезпеки рекомендував схвалити законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області