Ігоря Дашутіна обрано головою КАС Верховного Суду на чотирирічний термін

Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду визначилися з новим головою — з 8 грудня посаду очолюватиме Ігор Дашутін.

Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду обрали нового очільника. З 8 грудня 2025 року строком на чотири роки посаду голови КАС ВС обійматиме Ігор Дашутін.

Після оголошення результатів голосування він подякував колегам за довіру та підкреслив важливість командної роботи. Дашутін зазначив, що одним із ключових завдань на найближчі чотири роки стане максимальне об’єднання колективу та забезпечення ефективної роботи суду.

Це рішення ухвалили на першому ж засіданні, де розглядалося питання обрання нового очільника КАС ВС.

Судово-юридична газета вітає Ігоря Дашутіна з обранням головою КАС Верховного Суду та бажає успіхів на новому етапі, конструктивної співпраці в колективі, ефективної реалізації задумів та рішень, які сприятимуть зміцненню судової системи України.

