Громадянство – після іспиту: з нового року у Франції почнуть діяти нові вимоги для іноземців

Іноземцям у Франції доведеться складати громадянський іспит для проживання і громадянства.

Фото: Shutterstock

У Франції з 1 січня 2026 року почнуть діяти обов’язкові вимоги для іноземців, які планують довготривале проживання або набуття громадянства – запроваджується обов’язковий іспит з громадянської освіти для іноземців, які вперше подають заяву на отримання багаторічної посвідки на проживання, карти резидента або громадянства. Такі норми передбачені законом від 26 січня 2024 року про контроль імміграції та поліпшення інтеграції. Про це повідомляє Vaucluse Gouvernement.

Закон посилює вимоги до знання французької мови та рівня республіканської інтеграції для громадян третіх країн, які не є членами Європейського Союзу. Однією з ключових змін стало запровадження громадянського іспиту, складання якого необхідно буде підтвердити відповідним сертифікатом.

Окремим рішенням від 15 липня 2025 року уряд Франції поширив обов’язкове складання громадянського іспиту також на кандидатів на отримання громадянства.

Для підготовки до іспиту Міністерство внутрішніх справ Франції через Генеральну дирекцію з питань іноземців запустило спеціальну онлайн-платформу з громадянської освіти. Вона містить понад 200 тематичних матеріалів, інформацію про принципи та цінності Республіки, права й обов’язки мешканців країни, а також практичні роз’яснення щодо порядку складання іспиту.

Підготовка до громадянського іспиту передбачена республіканським договором про інтеграцію та здійснюється за участі Французького управління з питань імміграції та інтеграції (OFII). Влада заявляє, що нова система має сприяти ефективнішій інтеграції іноземців у французьке суспільство.

Додамо, Фінляндія запровадить іспит на громадянство з 2027 року.

