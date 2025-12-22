  1. У світі

Фінляндія запровадить іспит на громадянство з 2027 року

20:04, 22 грудня 2025
Новий тест перевірятиме знання принципів фінського суспільства та прав людини.
Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило про плани запровадження іспиту на громадянство задля оцінки знання функціонування та основних принципів фінського суспільства, а також прав і обов'язків людини.

За даними відомтса, достатні соціальні знання можуть бути підтверджені успішним складанням вступного іспиту до університету однією з державних мов. Особи, які здобули вищу освіту фінською або шведською мовою, звільняються від складання іспиту на громадянство.

«Умови отримання громадянства вже посилені, наприклад, щодо часу перебування в країні, доходу та доброчесності. Запровадивши тест на громадянство, ми ще більше зміцнюємо передумову, що отримання громадянства вимагає доказу успішної інтеграції у фінське суспільство та знання його цінностей», — заявила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

За організацію іспиту відповідатиме міграційна служба Migri. Сам іспит проводитиметься в електронному вигляді фінською або шведською мовою.

Коментарі до законопроєкту приймаються до лютого.

МВС планує запровадити іспит на громадянство на початку 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

