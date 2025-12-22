  1. В мире

Финляндия введет экзамен на гражданство с 2027 года

20:04, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый тест будет проверять знания принципов финского общества и прав человека.
Финляндия введет экзамен на гражданство с 2027 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах введения экзамена на гражданство для оценки знаний о функционировании и основных принципах финского общества, а также о правах и обязанностях человека.

По данным ведомства, достаточные социальные знания могут быть подтверждены успешной сдачей вступительного экзамена в университет на одном из государственных языков. Лица, получившие высшее образование на финском или шведском языке, освобождаются от сдачи экзамена на гражданство.

«Условия получения гражданства уже ужесточены, например, в отношении времени пребывания в стране, дохода и добропорядочности. Введя тест на гражданство, мы еще больше укрепляем предпосылку, что получение гражданства требует доказательства успешной интеграции в финское общество и знания его ценностей», — заявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

За организацию экзамена будет отвечать миграционная служба Migri. Сам экзамен будет проводиться в электронном виде на финском или шведском языке.

Комментарии к законопроекту принимаются до февраля.

МВД планирует ввести экзамен на гражданство в начале 2027 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД гражданство Финляндия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]