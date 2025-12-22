Финляндия введет экзамен на гражданство с 2027 года

Новый тест будет проверять знания принципов финского общества и прав человека.

Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах введения экзамена на гражданство для оценки знаний о функционировании и основных принципах финского общества, а также о правах и обязанностях человека.

По данным ведомства, достаточные социальные знания могут быть подтверждены успешной сдачей вступительного экзамена в университет на одном из государственных языков. Лица, получившие высшее образование на финском или шведском языке, освобождаются от сдачи экзамена на гражданство.

«Условия получения гражданства уже ужесточены, например, в отношении времени пребывания в стране, дохода и добропорядочности. Введя тест на гражданство, мы еще больше укрепляем предпосылку, что получение гражданства требует доказательства успешной интеграции в финское общество и знания его ценностей», — заявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

За организацию экзамена будет отвечать миграционная служба Migri. Сам экзамен будет проводиться в электронном виде на финском или шведском языке.

Комментарии к законопроекту принимаются до февраля.

МВД планирует ввести экзамен на гражданство в начале 2027 года.

