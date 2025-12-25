Гражданство – после экзамена: с нового года во Франции начнут действовать новые требования для иностранцев

Иностранцам во Франции придется сдавать гражданский экзамен для проживания и гражданства.

Во Франции с 1 января 2026 года начнут действовать обязательные требования для иностранцев, планирующих длительное проживание или получение гражданства – вводится обязательный экзамен по гражданскому образованию для иностранцев, впервые подающих заявление на получение многолетнего вида на жительство, карты резидента или гражданства. Такие нормы предусмотрены законом от 26 января 2024 года о контроле иммиграции и улучшении интеграции. Об этом сообщает Vaucluse Gouvernement.

Закон ужесточает требования к знанию французского языка и уровню республиканской интеграции для граждан третьих стран, не являющихся членами Европейского Союза. Одним из ключевых изменений стало введение гражданского экзамена, сдачу которого необходимо будет подтвердить соответствующим сертификатом.

Отдельным решением от 15 июля 2025 года правительство Франции распространило обязательную сдачу гражданского экзамена также на кандидатов на получение гражданства.

Для подготовки к экзамену Министерство внутренних дел Франции через Генеральную дирекцию по вопросам иностранцев запустило специальную онлайн-платформу по гражданскому образованию. Она содержит более 200 тематических материалов, информацию о принципах и ценностях Республики, правах и обязанностях жителей страны, а также практические разъяснения о порядке сдачи экзамена.

Подготовка к гражданскому экзамену предусмотрена республиканским договором об интеграции и осуществляется при участии Французского управления по вопросам иммиграции и интеграции (OFII). Власти заявляют, что новая система должна способствовать более эффективной интеграции иностранцев во французское общество.

Добавим, что Финляндия введет экзамен на гражданство с 2027 года.

