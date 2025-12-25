  1. Публікації
В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

17:02, 25 грудня 2025
В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Фото: MedAboutMe
У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Постанови №14322  «Про встановлення Всеукраїнського дня медитації». Його пропонується відзначати щорічно 21 грудня.

Що пропонує законопроєкт

 Кабінет Міністрів України має розробити план заходів для святкування Дня на державному та місцевому рівнях, включно з освітніми, просвітницькими та культурними подіями. Держкомітет телебачення і радіомовлення мають забезпечити інформаційне висвітлення заходів та поширення матеріалів про значення медитації для особистісного розвитку і суспільного добробуту.  

Організацію заходів покладено на обласні та міські адміністрації, а органам місцевого самоврядування рекомендовано проводити подібні події.

Як зазначають автори проєкту постанови,  українське суспільство стикається з високим психоемоційним навантаженням через війну, травматичний досвід населення, соціально-економічні проблеми та потребу адаптації в умовах воєнного та післявоєнного періоду.

Як йдеться у пояснювальній записці, що медитація та практики усвідомленості (mindfulness) є визнаними у світовій медичній та психологічній практиці методами зниження рівня стресу та симптомів ПТСР.  Їх ефективність підтверджена численними клінічними дослідженнями, а відповідні підходи інтегровані у рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та національні програми психічного здоров’я низки держав. Також ці практики застосовуються у системах реабілітації військовослужбовців і ветеранів.

Наукові дані свідчать, що регулярні практики медитації сприяють:

  • зниженню рівня кортизолу та фізіологічних проявів хронічного стресу;
  • зменшенню симптомів тривоги, депресії та посттравматичних реакцій;
  • покращенню когнітивних функцій, емоційної регуляції та сну;
  • зменшенню агресивності та підвищенню соціалізації;
  • підвищенню психологічної стійкості та здатності до адаптації.

Прийняття постанови відповідає людиноцентричному підходу, закріпленому у стратегічних документах України, а також сприятиме консолідації суспільства в умовах тривалих викликів та післявоєнного відновлення.

Згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН, Міжнародний (Всесвітній) день медитації встановлено 21 грудня щороку — відповідну резолюцію ухвалено 6 грудня 2024 року.

Метою проєкту є створення умов для підвищення психоемоційного благополуччя населення та поширення практик медитації і усвідомленості як науково обґрунтованих інструментів профілактики та подолання наслідків стресу, у тому числі посттравматичного стресового розладу.





