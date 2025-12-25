  1. Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

17:02, 25 декабря 2025
В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации
Фото: MedAboutMe
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановы №14322  «О установлении Всеукраинского дня медитации». Его предлагается отмечать ежегодно 21 декабря.

Что предлагает законопроект

Кабинету Министров Украины необходимо разработать план мероприятий по празднованию Дня на государственном и местном уровнях, включая образовательные, просветительские и культурные события. Государственный комитет телевидения и радиовещания должен будет обеспечить информационное освещение мероприятий и распространение материалов о значении медитации для личностного развития и общественного благополучия.

Организацию мероприятий возлагают на областные и городские администрации, а органам местного самоуправления рекомендовано проводить подобные события.

Как отмечают авторы проекта постановления, украинское общество сталкивается с высоким психоэмоциональным напряжением из-за войны, травматического опыта населения, социально-экономических проблем и необходимости адаптации в условиях военного и послевоенного периода.

В пояснительной записке говорится, что медитация и практики осознанности (mindfulness) признаны в мировой медицинской и психологической практике методами снижения уровня стресса и симптомов ПТСР.  Их эффективность подтверждена многочисленными клиническими исследованиями, а соответствующие подходы интегрированы в рекомендации Всемирной организации здравоохранения и национальные программы психического здоровья ряда стран. Также эти практики применяются в системах реабилитации военнослужащих и ветеранов.

Научные данные показывают, что регулярные практики медитации способствуют:

  • снижению уровня кортизола и физиологических проявлений хронического стресса;
  • уменьшению симптомов тревоги, депрессии и посттравматических реакций;
  • улучшению когнитивных функций, эмоциональной регуляции и сна;
  • снижению агрессивности и повышению социализации;
  • повышению психологической устойчивости и способности к адаптации.

Принятие постановы соответствует человекоориентированному подходу, закрепленному в стратегических документах Украины, а также будет способствовать консолидации общества в условиях длительных вызовов и послевоенного восстановления.

Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН, Международный (Всемирный) день медитации установлен ежегодно 21 декабря — соответствующую резолюцию приняли 6 декабря 2024 года.

Цель проекта — создать условия для повышения психоэмоционального благополучия населения и распространения практик медитации и осознанности как научно обоснованных инструментов профилактики и преодоления последствий стресса, в том числе посттравматического стрессового расстройства.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

