На Полтавщині суд покарав чоловіка за використання фейкової інвалідності для ухилення від мобілізації

Пирятинський районний суд Полтавської області визнав винним військовозобов’язаного чоловіка, який намагався незаконно отримати відстрочку від мобілізації, використавши підроблені документи про встановлення інвалідності.

Як повідомив Полтавський обласний ТЦК, у 2024 році обвинувачений через інтернет-оголошення замовив виготовлення фальшивої довідки медико-соціальної експертної комісії про нібито встановлення йому ІІ групи інвалідності безстроково. За «послугу» він перерахував 2000 гривень невстановленій особі та передав копії своїх документів.

Отримавши підроблену довідку, чоловік особисто подав її до територіального центру комплектування разом із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації. Надалі було встановлено, що жодного огляду МСЕК він не проходив, а документ є фальшивим — це підтвердили офіційні відповіді та судово-технічні експертизи.

Дії обвинуваченого суд кваліфікував як:

пособництво у підробленні офіційного документа;

використання завідомо підробленого документа з метою ухилення від військової служби.

Свою вину чоловік визнав повністю та розкаявся. Врахувавши це, а також відсутність попередніх судимостей, суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень, а також зобов’язав відшкодувати витрати на проведення експертиз — понад 9 500 гривень. Підроблені документи постановлено знищити.

