В Полтавской области суд наказал мужчину за использование фиктивной инвалидности для уклонения от мобилизации
Пирятинский районный суд Полтавской области признал виновным военнообязанного мужчину, который пытался незаконно получить отсрочку от мобилизации, использовав поддельные документы об установлении инвалидности.
Как сообщил Полтавский областной ТЦК, в 2024 году обвиняемый через интернет-объявление заказал изготовление фальшивой справки медико-социальной экспертной комиссии о якобы установленной ему II группе инвалидности бессрочно. За «услугу» он перечислил 2000 гривен неустановленному лицу и передал копии своих документов.
Получив поддельную справку, мужчина лично подал ее в территориальный центр комплектования вместе с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. В дальнейшем было установлено, что никакого осмотра МСЭК он не проходил, а документ является фальшивым — это подтвердили официальные ответы и судебно-технические экспертизы.
Действия обвиняемого суд квалифицировал как:
- пособничество в подделке официального документа;
- использование заведомо поддельного документа с целью уклонения от военной службы.
Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся. Учитывая это, а также отсутствие предыдущих судимостей, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен, а также обязал возместить расходы на проведение экспертиз — более 9 500 гривен. Поддельные документы постановлено уничтожить.
