У Дніпрі на двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення напали з ножем

У Дніпрі поліція встановлює обставини поранення двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Інцидент стався сьогодні близько 14:40 на вулиці Калиновій.

За попередньою інформацією, під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям. Постраждалих було госпіталізовано до медичного закладу.

З метою затримання нападника один із військовослужбовців здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці події працює слідчо-оперативна група.

