В Днепре на двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения напали с ножом

Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре полиция устанавливает обстоятельства ранения двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Инцидент произошел сегодня около 14:40 на улице Калиновой.

По предварительной информации, во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

С целью задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.