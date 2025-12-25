В Днепре на двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения напали с ножом
В Днепре полиция устанавливает обстоятельства ранения двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Инцидент произошел сегодня около 14:40 на улице Калиновой.
По предварительной информации, во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.
С целью задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.
В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
