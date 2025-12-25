Справа вартістю у півмільйона: ВП ВС відмежувала винагороду судді від винагороди члена ВРП

Спроба прирівняти винагороду члена ВРП до суддівської не знайшла підтримки у Великої Палати — Верховний суд наголосив на різній правовій природі цих виплат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Палата Верховного Суду розглянула резонансну справу № 990/244/23 про обмеження виплат членам Вищої ради правосуддя під час COVID-карантину.

Верховний Суд визнав: навіть для діючого судді, відрядженого до ВРП, бюджетні обмеження 2020 року були законними, а рішення Конституційного Суду — не має зворотної сили.

Позивачка - діюча суддя, відряджена до ВРП на постійній основі, - оскаржувала обмеження її винагороди члена ВРП у розмірі 566 511,44 грн за період з 18 квітня до 27 серпня 2020 року, застосоване на підставі частин першої та третьої статті 29 Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», посилаючись на порушення гарантій суддівської незалежності, визначених статтею 130 Конституції України та статтею 135 Закону України № 1402-VIII “Про судоустрій і статус суддів”.

Ключова правова проблема полягала у визначенні того, чи поширюються конституційні гарантії розміру суддівської винагороди на винагороду члена ВРП, зокрема за умови відрядження діючого судді, та чи мала ВРП правові підстави ігнорувати чинні на той час бюджетні обмеження до моменту визнання їх неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020.

Велика Палата Верховного Суду не погодилася із твердженнями позивачки про фактичне ототожнення понять «суддівська винагорода» та «винагорода члена ВРП» і поширення встановлених Конституцією України та Законом № 1402-VІІI гарантій судді на членів ВРП.

Верховний Суд зайняв наступну позицію.

Закон № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя» установлює й гарантії діяльності члена ВРП, з-поміж яких (у контексті цієї справи) неодмінно виділити особливий порядок фінансування діяльності ВРП загалом і розмір винагороди члена ВРП, який встановлюється законом.

Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що винагороду члена ВРП Закон № 1798-VIII розглядає передовсім як гарантію діяльності на цій посаді, що пов`язано передусім з особливим правовим статусом як самої ВРП, так і її членів, кожен з яких відповідальний за належне здійснення повноважень, покладених на цю інституцію.

Водночас потрібно розуміти, що функції/завдання ВРП як інституції у сфері правосуддя відрізняються від власне здійснення правосуддя, як і завдання суду загалом.

Відповідно до частини першої статті 135 Закону № 1402-VІІI “Про судоустрій і статус суддів” суддівська винагорода регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативними актами.

Водночас у статті 21 Закону № 1798-VIII ідеться про інший вид винагороди, а саме про винагороду члена ВРП, яка встановлюється йому на час виконання його повноважень.

ВРП є колегіальним органом, більшість складу якого складається із числа суддів, що покликаний, якщо стисло окреслити статус ВРП (стаття 1 Закону № 1798-VIII), сприяти правосуддю. Цей державний орган хоч інституційно і дотичний до судової влади, однак не є тим органом, що реалізує засадничу функцію суду (суддів), яка якраз і робить їх окремою гілкою влади, тобто функцію судочинства.

Винагорода судді, розмір якої визначений судоустрійним законом, має не тільки інше призначення, але радше іншу правову природу, аніж винагорода члена ВРП: винагорода судді є гарантією незалежності суду як гілки державної влади, яка виявляється у правосудді, яке здійснюється винятково судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

ВРП, статус якої теж визначений в Основному Законі України, не наділена тими самими функціями, що й суд, що дозволяє констатувати також і відмінність правового статусу судді як носія судової влади від правового статусу члена ВРП, зокрема й того, який обраний із числа чинних суддів або суддів у відставці.

Неодмінно розуміти, що гарантії незалежності судді пов`язані насамперед із посадою судді, яка передбачає здійснення правосуддя, тоді як гарантії діяльності членів ВРП обумовлюються іншими повноваженнями відповідно до правового статусу самої ВРП. Іншими словами, інституційні функції ВРП та суду обумовлюють різний зміст гарантій діяльності цих органів держави. Це підтверджується різним нормативним регулюванням ВРП та суду.

Норми Конституції України прямо закріплюють, що розмір винагороди судді має бути визначений у законі про судоустрій, що може надавати Закону № 1402-VIII прерогативу в застосуванні як такому, який виданий на підставі й на реалізацію конституційних приписів.

Але подібний підхід не можна застосувати в ситуації з винагородою члена ВРП, розмір якої визначений в іншому акті - Законі № 1798-VIII. Не можна навіть у тому випадку, коли йдеться про члена ВРП, обраного із числа суддів, адже винагорода такого члена ВРП (крім Голови Верховного Суду) пов`язується вже з іншим видом діяльності, ніж здійснення правосуддя, і, що важливо, регламентується іншим законом, ніж судоустрійний.

Велика Палата Верховного Суду зазначає, що нормативна пов`язаність винагороди члена ВРП з розміром матеріального забезпечення судді Верховного Суду (частина друга статті 21 Закону № 1798-VIII) не змінює правового статусу ВРП, а з тим і гарантій діяльності її членів, які на своїй посаді наділені сутнісно іншими повноваженнями, що спрямовані на забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції України і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів (присяга члена ВРП, частина перша статті 21 Закону № 1798-VIII).

У цьому аспекті Велика Палата Верховного Суду вважає, що на спірні правовідносини не поширюються правила частини п`ятої статті 54 Закону № 1402-VIII, згідно з якими за суддями, які відряджаються для роботи, зокрема у ВРП, зберігаються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, визначені законодавством для суддів.

Гарантії судді, визначені частиною п`ятою статті 54 Закону № 1402-VIII, аж ніяк не можуть бути правомірною підставою для виплати винагороди члену ВРП, оскільки для виплати цієї винагороди як гарантії діяльності члена ВРП діє інший акт - Закон № 1798-VIII, який регулює розмір, підстави та гарантії її виплати.

Автор Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.