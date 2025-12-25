Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела резонансное дело № 990/244/23 об ограничении выплат членам Высшего совета правосудия во время COVID-карантина.

Верховный Суд признал: даже для действующего судьи, командированного в ВСП, бюджетные ограничения 2020 года были законными, а решение Конституционного Суда — не имеет обратной силы.

Истец — действующий судья, командированная в ВСП на постоянной основе, — обжаловала ограничение ее вознаграждения как члена ВСП в размере 566 511,44 грн за период с 18 апреля по 27 августа 2020 года, примененное на основании частей первой и третьей статьи 29 Закона Украины от 14 ноября 2019 года № 294-IX «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», ссылаясь на нарушение гарантий судейской независимости, определенных статьей 130 Конституции Украины и статьей 135 Закона Украины № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей».

Ключевая правовая проблема заключалась в определении того, распространяются ли конституционные гарантии размера судейского вознаграждения на вознаграждение члена ВСП, в частности при условии командирования действующего судьи, а также имела ли ВСП правовые основания игнорировать действовавшие на тот момент бюджетные ограничения до момента признания их неконституционными Решением Конституционного Суда Украины от 28 августа 2020 года № 10-р/2020.

Большая Палата Верховного Суда не согласилась с утверждениями истца о фактическом отождествлении понятий «судейское вознаграждение» и «вознаграждение члена ВСП» и распространении установленных Конституцией Украины и Законом № 1402-VIII гарантий судьи на членов ВСП.

Верховный Суд занял следующую позицию.

Закон № 1798-VIII «О Высшем совете правосудия» устанавливает и гарантии деятельности члена ВСП, среди которых (в контексте данного дела) необходимо выделить особый порядок финансирования деятельности ВСП в целом и размер вознаграждения члена ВСП, который устанавливается законом.

Большая Палата Верховного Суда обращает внимание, что вознаграждение члена ВСП Закон № 1798-VIII рассматривает прежде всего как гарантию деятельности на этой должности, что связано прежде всего с особым правовым статусом как самого ВСП, так и его членов, каждый из которых ответственен за надлежащее осуществление полномочий, возложенных на эту институцию.

В то же время необходимо понимать, что функции/задачи ВСП как институции в сфере правосудия отличаются от собственно осуществления правосудия, как и задачи суда в целом.

В соответствии с частью первой статьи 135 Закона № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» судейское вознаграждение регулируется этим Законом и не может определяться другими нормативными актами.

В то же время в статье 21 Закона № 1798-VIII идет речь о другом виде вознаграждения, а именно о вознаграждении члена ВСП, которое устанавливается ему на время выполнения его полномочий.

ВСП является коллегиальным органом, большинство состава которого состоит из числа судей, призванным, если кратко охарактеризовать статус ВСП (статья 1 Закона № 1798-VIII), содействовать правосудию. Этот государственный орган, хотя институционально и относится к судебной власти, однако не является тем органом, который реализует основополагающую функцию суда (судей), которая как раз и делает их отдельной ветвью власти, то есть функцию судопроизводства.

Вознаграждение судьи, размер которого определен судоустройственным законом, имеет не только иное назначение, но, скорее, иную правовую природу, чем вознаграждение члена ВСП: вознаграждение судьи является гарантией независимости суда как ветви государственной власти, которая проявляется в правосудии, осуществляемом исключительно судами и в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства.

ВСП, статус которого также определен в Основном Законе Украины, не наделен теми же функциями, что и суд, что позволяет констатировать также и различие правового статуса судьи как носителя судебной власти и правового статуса члена ВСП, в частности и того, который избран из числа действующих судей или судей в отставке.

Необходимо понимать, что гарантии независимости судьи связаны прежде всего с должностью судьи, которая предусматривает осуществление правосудия, тогда как гарантии деятельности членов ВСП обусловлены другими полномочиями в соответствии с правовым статусом самого ВСП. Иными словами, институциональные функции ВСП и суда обусловливают различное содержание гарантий деятельности этих органов государства. Это подтверждается различным нормативным регулированием ВСП и суда.

Нормы Конституции Украины прямо закрепляют, что размер вознаграждения судьи должен быть определен в законе о судоустройстве, что может предоставлять Закону № 1402-VIII прерогативу в применении как такому, который издан на основании и во исполнение конституционных предписаний.

Однако подобный подход нельзя применять в ситуации с вознаграждением члена ВСП, размер которого определен в другом акте — Законе № 1798-VIII. Нельзя даже в том случае, когда речь идет о члене ВСП, избранном из числа судей, поскольку вознаграждение такого члена ВСП (кроме Председателя Верховного Суда) уже связано с другим видом деятельности, чем осуществление правосудия, и, что важно, регламентируется другим законом, нежели судоустройственный.

Большая Палата Верховного Суда отмечает, что нормативная связанность вознаграждения члена ВСП с размером материального обеспечения судьи Верховного Суда (часть вторая статьи 21 Закона № 1798-VIII) не изменяет правовой статус ВСП, а вместе с тем и гарантии деятельности его членов, которые на своей должности наделены сущностно иными полномочиями, направленными на обеспечение независимости судебной власти, ее функционирование на принципах ответственности, подотчетности обществу, формирование добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдение норм Конституции Украины и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров (присяга члена ВСП, часть первая статьи 21 Закона № 1798-VIII).

В этом аспекте Большая Палата Верховного Суда считает, что на спорные правоотношения не распространяются правила части пятой статьи 54 Закона № 1402-VIII, согласно которым за судьями, которые командируются для работы, в частности в ВСП, сохраняются гарантии материального, социального и бытового обеспечения, определенные законодательством для судей.

Гарантии судьи, определенные частью пятой статьи 54 Закона № 1402-VIII, никоим образом не могут быть правомерным основанием для выплаты вознаграждения члену ВСП, поскольку для выплаты этого вознаграждения как гарантии деятельности члена ВСП действует другой акт — Закон № 1798-VIII, который регулирует размер, основания и гарантии ее выплаты.

Автор Тарас Лученко

