Фіктивні шлюби для іноземців з українками: у Києві викрили схему за 1–3 тисячі доларів
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб, які, за інформацією прокуратури, допомагали іноземцям безперешкодно перетнути кордон України, фіктивно уклавши шлюби з українками.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Слідством встановлено, що троє мешканок Київської області діяли у змові з іноземцями — вихідцями з Азербайджану та Узбекистану. Вони підшуковували «клієнтів» серед громадян цих країн та за грошову винагороду організовували їм фіктивні шлюби з українками.
На роль формальних дружин залучали жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі та погоджувалися на укладення шлюбу за винагороду від 2 до 10 тисяч гривень. Водночас організатори схеми отримували з іноземців від 1 до 3 тисяч доларів США за свої послуги.
