Фіктивні шлюби для іноземців з українками: у Києві викрили схему за 1–3 тисячі доларів

На роль фіктивних дружин обирали жінок у скрутному матеріальному становищі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб, які, за інформацією прокуратури, допомагали іноземцям безперешкодно перетнути кордон України, фіктивно уклавши шлюби з українками.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що троє мешканок Київської області діяли у змові з іноземцями — вихідцями з Азербайджану та Узбекистану. Вони підшуковували «клієнтів» серед громадян цих країн та за грошову винагороду організовували їм фіктивні шлюби з українками.

На роль формальних дружин залучали жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі та погоджувалися на укладення шлюбу за винагороду від 2 до 10 тисяч гривень. Водночас організатори схеми отримували з іноземців від 1 до 3 тисяч доларів США за свої послуги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.