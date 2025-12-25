  1. В Украине

Фиктивные браки для иностранцев с украинками: в Киеве раскрыли схему за 1–3 тысячи долларов

14:54, 25 декабря 2025
На роль фиктивных жен выбирали женщин в затруднительном материальном положении.
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении восьми лиц, которые, по информации прокуратуры, помогали иностранцам беспрепятственно пересекать границу Украины, фиктивно заключая браки с украинками.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что трое жительниц Киевской области действовали в сговоре с иностранцами — выходцами из Азербайджана и Узбекистана. Они подыскивали «клиентов» среди граждан этих стран и за денежное вознаграждение организовывали им фиктивные браки с украинками.

На роль формальных жен привлекали женщин, находившихся в сложном материальном положении и соглашавшихся на заключение брака за вознаграждение от 2 до 10 тысяч гривен. При этом организаторы схемы получали с иностранцев от 1 до 3 тысяч долларов США за свои услуги.

