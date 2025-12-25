Судова практика Верховного Суду у кримінальних справах: огляд ККС за листопад 2025 року

  1. Судова практика
Огляд рішень Верховного Суду у кримінальному та кримінальному процесуальному праві за листопад 2025 року.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду – за листопад 2025 року, в якому відображено важливі правові позиції з кримінального та кримінального процесуального права.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

– звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим може мати місце лише тоді, коли кримінальне правопорушення завдає шкоди приватним інтересам фізичної особи, а не публічним інтересам. Оскільки безпосереднім об'єктом хуліганства (ст. 296 КК України) є громадський порядок, а завдана конкретним особам шкода є лише проявом посягання на основний об'єкт, застосування ст. 46 КК України до осіб, які вчинили хуліганство, є передчасним;

– для притягнення громадянина України до кримінальної відповідальності за впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладі освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України) визначальним є фактичне виконання особою функцій керівника школи, усвідомлення своїх дій та сприйняття її як керівника іншими особами.

У сфері кримінального процесуального права зазначено, що:

– особа, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, має право виступати в судових дебатах та звертатися до суду з останнім словом;

– у ст. 217 КПК України не встановлено обов’язку перед закриттям провадження щодо одного з епізодів у рамках одного й того ж кримінального провадження попередньо здійснювати його виділення в окреме провадження. Також не заборонено змінювати відомості про правову кваліфікацію дій особи в ЄРДР без закриття провадження за вже існуючою кваліфікацією.

В огляді висвітлено також інші, не менш актуальні правові позиції.

У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти

Законопроєкт дозволить засновникам позашкільних закладів підвищувати зарплати та вводити додаткові стимули для педагогів.

Справа вартістю у півмільйона: ВП ВС відмежувала винагороду судді від винагороди члена ВРП

Спроба прирівняти винагороду члена ВРП до суддівської не знайшла підтримки у Великої Палати — Верховний суд наголосив на різній правовій природі цих виплат.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

Право на захист і тримання під вартою: Верховний Суд підтвердив законність апеляційного вироку

Відмова у перебуванні поруч із адвокатом у залі суду не визнана порушенням права засудженого

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

