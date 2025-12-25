  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Судебная практика Верховного Суда по уголовным делам: обзор КУС за ноябрь 2025 года

14:36, 25 декабря 2025
Обзор решений Верховного Суда по уголовному и уголовному процессуальному праву за ноябрь 2025 года.
Судебная практика Верховного Суда по уголовным делам: обзор КУС за ноябрь 2025 года
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда — за ноябрь 2025 года, в котором отражены важные правовые позиции в сфере уголовного и уголовного процессуального права.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим возможно лишь тогда, когда уголовное правонарушение причиняет вред частным интересам физического лица, а не публичным интересам. Поскольку непосредственным объектом хулиганства (ст. 296 УК Украины) является общественный порядок, а причиненный конкретным лицам вред является лишь проявлением посягательства на основной объект, применение ст. 46 УК Украины к лицам, совершившим хулиганство, является преждевременным;

– для привлечения гражданина Украины к уголовной ответственности за внедрение стандартов образования государства-агрессора в учреждении образования (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) определяющим является фактическое выполнение лицом функций руководителя школы, осознание своих действий и восприятие его в качестве руководителя другими лицами.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– лицо, в отношении которого решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера, имеет право выступать в судебных прениях и обращаться к суду с последним словом;

– в ст. 217 УПК Украины не установлена обязанность перед закрытием производства по одному из эпизодов в рамках одного и того же уголовного производства предварительно осуществлять его выделение в отдельное производство. Также не запрещено изменять сведения о правовой квалификации действий лица в ЕРДР без закрытия производства по уже существующей квалификации.

В обзоре освещены также другие, не менее актуальные правовые позиции.

