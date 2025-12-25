У Києві спалахнув генератор – вогонь перекинувся на фасад житлового будинку, фото

У Києві в Святошинському районі сталася пожежа генератора.

Вранці 25 грудня в Святошинському районі Києва загорівся генератор, вогонь частково перекинувся на фасад житлового будинку. Про це повідомили рятувальники.

За інформацією ДСНС, о 07:44 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Берестейському. На місці встановили, що сталося загорання генератора з подальшим поширенням полум’я на фасад будівлі.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 08:03 на площі близько 5 квадратних метрів. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Причини виникнення пожежі встановлюватимуть уже правоохоронні органи.

