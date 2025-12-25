В Киеве вспыхнул генератор — огонь перекинулся на фасад жилого дома, фото

В Киеве в Святошинском районе произошел пожар генератора.

Утром 25 декабря в Святошинском районе Киева загорелся генератор, огонь частично перекинулся на фасад жилого дома. Об этом сообщили спасатели.

По информации ГСЧС, в 07:44 поступило сообщение о пожаре на проспекте Берестейском. На месте установили, что произошло возгорание генератора с последующим распространением пламени на фасад здания.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 08:03 на площади около 5 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.

Причины возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

