У Касаційному адміністративному суді ВС обирають голову суду — текстова трансляція

У КАС ВС сьогодні обиратимуть нового голову суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 5 грудня, в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду відбуваються збори суддів, на яких мають обрати нового очільника КАС ВС.

Текстова трансляція перебігу подій — у нашому матеріалі.

13:34 За оновлений склад голосуванням рішення прийнято одноголосно.

13:26 На порядку денному питання 5. Про внесення змін до Персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, визначеного рішеннями зборів суддів Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді від 21 вересня 2020 року Nº 13 і від 17 вересня 2025 року № 20.

У звʼязку з уведення Гімона до Великої Палати Верховного Суду та обранням Дашутіна головою КАС ВС пропонується внести зміни до Персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, визначеного рішеннями зборів суддів Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді від 21 вересня 2020 року Nº 13 і від 17 вересня 2025 року № 20.

Доповідач оголосив склад постійних колегій суддів.

13:09 Оголошено перерву на 20 хвилин

Сергій Уханенко

13:07 Одноголосно виведено суддю Миколу Гімона зі складу судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших платежів.

13:05 Секретар лічильної комісії Сергій Уханенко оголосив протокол про результати таємного голосування:.

Із 44 бюлетенів дійсних - 43

«За» – 37

«Проти» – 6

Голосуванням судді обрали Миколу Гімона суддею Великої Палати Верховного Суду з 5 грудня строком на три роки.

12:48 Розпочато таємне голосування

12:32 затверджено бюлетень

Оголошено перерву на 15 хв

12:29 одноголосно включений до списку кандидатів до Великої палати Верховного Суду - Микола Гімон

12:25 Ігор Дашутін почав промову.

Він подякував за цілісність і обрання голови КАС ВС на першому ж засіданні. Ігор Дашутін також поставив завдання на наступні 4 роки обʼєднати колектив максимально.

Ігор Дашутін

12:23 З 8 грудня 2025 року строком на 4 роки обрано Ігоря Дашутіна головою КАС ВС

12:20 голова лічильної комісій оголосив результати таємного голосування:

44 бюлетені було видано, ця ж кількість за результатами голосування була і повернута

Кандидатуру Ігоря Дашутіна підтримали 23 судді

Кандидатуру Андрія Рибачука підтримали 20 суддів

Жодного не підтримав - 1

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.