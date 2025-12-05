У Касаційному адміністративному суді ВС обирають голову суду — текстова трансляція
У п’ятницю, 5 грудня, в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду відбуваються збори суддів, на яких мають обрати нового очільника КАС ВС.
Текстова трансляція перебігу подій — у нашому матеріалі.
13:34 За оновлений склад голосуванням рішення прийнято одноголосно.
13:26 На порядку денному питання 5. Про внесення змін до Персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, визначеного рішеннями зборів суддів Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді від 21 вересня 2020 року Nº 13 і від 17 вересня 2025 року № 20.
У звʼязку з уведення Гімона до Великої Палати Верховного Суду та обранням Дашутіна головою КАС ВС пропонується внести зміни до Персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, визначеного рішеннями зборів суддів Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді від 21 вересня 2020 року Nº 13 і від 17 вересня 2025 року № 20.
Доповідач оголосив склад постійних колегій суддів.
13:09 Оголошено перерву на 20 хвилин
Сергій Уханенко
13:07 Одноголосно виведено суддю Миколу Гімона зі складу судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших платежів.
13:05 Секретар лічильної комісії Сергій Уханенко оголосив протокол про результати таємного голосування:.
Із 44 бюлетенів дійсних - 43
«За» – 37
«Проти» – 6
Голосуванням судді обрали Миколу Гімона суддею Великої Палати Верховного Суду з 5 грудня строком на три роки.
12:48 Розпочато таємне голосування
12:32 затверджено бюлетень
Оголошено перерву на 15 хв
12:29 одноголосно включений до списку кандидатів до Великої палати Верховного Суду - Микола Гімон
12:25 Ігор Дашутін почав промову.
Він подякував за цілісність і обрання голови КАС ВС на першому ж засіданні. Ігор Дашутін також поставив завдання на наступні 4 роки обʼєднати колектив максимально.
Ігор Дашутін
12:23 З 8 грудня 2025 року строком на 4 роки обрано Ігоря Дашутіна головою КАС ВС
12:20 голова лічильної комісій оголосив результати таємного голосування:
44 бюлетені було видано, ця ж кількість за результатами голосування була і повернута
Кандидатуру Ігоря Дашутіна підтримали 23 судді
Кандидатуру Андрія Рибачука підтримали 20 суддів
Жодного не підтримав - 1
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.