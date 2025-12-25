КГС ВС оприлюднив збірники матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій

  1. Суд інфо

16:59, 25 грудня 2025
Конференції були присвячені актуальним питанням корпоративного права та корпоративного управління.
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підготував електронні збірники матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій приурочених до річниць утворення господарських (арбітражних) судів України.

Цього року, з нагоди 34-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів України, упорядковано збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Європеїзація українського корпоративного права», що відбулася 30 травня 2025 року в Києві та була присвячена актуальним питанням розвитку корпоративного права, трансформації правового регулювання діяльності юридичних осіб і впровадженню європейських стандартів корпоративного управління.

Раніше, у 2024 році, до 33-річчя утворення господарських (арбітражних) судів України було підготовлено збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна на шляху до євроінтеграції: ефективне управління державною власністю як інструмент відновлення економіки України. Місія та візія господарської юрисдикції», у якому висвітлено результати наукових і прикладних досліджень щодо реформування корпоративного управління державним сектором економіки з урахуванням практики ЄСПЛ.

суд Верховний Суд КГС ВС

