КХС ВС обнародовал сборники материалов международных научно-практических конференций

Конференции были посвящены актуальным вопросам корпоративного права и корпоративного управления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подготовил электронные сборники материалов международных научно-практических конференций, приуроченных к годовщинам образования хозяйственных (арбитражных) судов Украины.

В этом году, по случаю 34-й годовщины образования хозяйственных (арбитражных) судов Украины, был подготовлен сборник материалов Международной научно-практической конференции «Европеизация украинского корпоративного права», которая состоялась 30 мая 2025 года в Киеве и была посвящена актуальным вопросам развития корпоративного права, трансформации правового регулирования деятельности юридических лиц и внедрению европейских стандартов корпоративного управления.

Ранее, в 2024 году, к 33-й годовщине образования хозяйственных (арбитражных) судов Украины был подготовлен сборник материалов Международной научно-практической конференции «Украина на пути к евроинтеграции: эффективное управление государственной собственностью как инструмент восстановления экономики Украины. Миссия и видение хозяйственной юрисдикции», в котором освещены результаты научных и прикладных исследований по реформированию корпоративного управления государственным сектором экономики с учетом практики ЕСПЧ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.