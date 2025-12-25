  1. Суд інфо

Національна школа суддів затвердила стратегію розвитку суддівської освіти

15:30, 25 грудня 2025
НШСУ також підбила підсумки 2025 року.
У 2025 році Національна школа суддів забезпечила навчання 52 876 слухачів. Про це повідомили під час засідання Науково-методичної ради НШСУ, де також було затверджено Стратегію розвитку суддівської освіти на 2026–2030 роки.

Зазначається, що за кількістю слухачів 2025 рік став одним із найрезультативніших для НШСУ та одним із наймасштабніших серед європейських шкіл суддівської освіти. Навчання пройшли судді, працівники апаратів судів, помічники суддів і співробітники Служби судової охорони з усіх регіонів країни.

«Понад 52 тисячі слухачів за рік — це показник не лише масштабу, а й стійкості суддівської освіти в умовах війни. Ми зберегли безперервність навчання та адаптували програми до реальних викликів, з якими стикається судова система», — зазначив ректор НШСУ Микола Оніщук.

Як працювала НШСУ у 2025 році

Протягом року Школа провела 777 навчальних заходів. Участь у них взяли:

– 11 438 суддів;

– 34 955 працівників апаратів судів;

– 6 483 співробітники Служби судової охорони.

«Важливим напрямом стала підготовка з європейського права: Навчальна лабораторія з вивчення права ЄС охопила понад 8 тисяч слухачів. Загалом у 2025 році НШСУ розробила та оновила 86 навчальних продуктів — від дистанційних курсів і тренінгів до навчальних програм і посібників», - йдеться у заяві.

Курс на ЄС і нову модель суддівської освіти

Окремим рішенням Науково-методична рада НШСУ затвердила Стратегію розвитку суддівської освіти на 2026–2030 роки. Документ визначає, як змінюватиметься суддівська освіта в найближчі п’ять років — з урахуванням воєнного досвіду та курсу України на членство в Європейському Союзі.

Стратегія синхронізована зі Стратегією Європейської мережі суддівської освіти (EJTN) та відповідає завданням Дорожньої карти вступу України до ЄС (розділ 23). Серед ключових пріоритетів — практикоорієнтоване навчання, цифровізація освіти, інститут наставництва, посилення доброчесності та професійної етики суддів.

У НШСУ наголошують: поєднання масштабної освіти вже сьогодні та стратегічного планування до 2030 року має стати основою для стійкого, незалежного й професійного правосуддя в Україні.

