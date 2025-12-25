  1. Суд инфо

Национальная школа судей утвердила стратегию развития судейского образования

15:30, 25 декабря 2025
НШСУ также подвела итоги 2025 года.
В 2025 году Национальная школа судей обеспечила обучение 52 876 слушателей. Об этом сообщили во время заседания Научно-методического совета НШСУ, где также была утверждена Стратегия развития судейского образования на 2026–2030 годы.

Отмечается, что по количеству слушателей 2025 год стал одним из самых результативных для НШСУ и одним из самых масштабных среди европейских школ судейского образования. Обучение прошли судьи, работники аппаратов судов, помощники судей и сотрудники Службы судебной охраны из всех регионов страны.

«Более 52 тысяч слушателей за год — это показатель не только масштаба, но и устойчивости судейского образования в условиях войны. Мы сохранили непрерывность обучения и адаптировали программы к реальным вызовам, с которыми сталкивается судебная система», — отметил ректор НШСУ Николай Онищук.

Как работала НШСУ в 2025 году

В течение года Школа провела 777 учебных мероприятий. Участие в них приняли:

– 11 438 судей;

– 34 955 работников аппаратов судов;

– 6 483 сотрудника Службы судебной охраны.

«Важным направлением стала подготовка по европейскому праву: Учебная лаборатория по изучению права ЕС охватила более 8 тысяч слушателей. В целом в 2025 году НШСУ разработала и обновила 86 учебных продуктов — от дистанционных курсов и тренингов до учебных программ и пособий», — говорится в заявлении.

Курс на ЕС и новую модель судейского образования

Отдельным решением Научно-методический совет НШСУ утвердил Стратегию развития судейского образования на 2026–2030 годы. Документ определяет, как будет меняться судейское образование в ближайшие пять лет — с учетом военного опыта и курса Украины на членство в Европейском Союзе.

Стратегия синхронизирована со Стратегией Европейской сети судейского образования (EJTN) и соответствует задачам Дорожной карты вступления Украины в ЕС (раздел 23). Среди ключевых приоритетов — практикоориентированное обучение, цифровизация образования, институт наставничества, усиление добропорядочности и профессиональной этики судей.

В НШСУ подчеркивают: сочетание масштабного образования уже сегодня и стратегического планирования до 2030 года должно стать основой для устойчивого, независимого и профессионального правосудия в Украине.

Лента новостей

