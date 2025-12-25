Публічні інвестиції у 2026 році зростуть до 111,5 млрд грн – куди і скільки направлять коштів

Ресурси спрямовуватимуть на інфраструктуру, охорону здоров’я, освіту та енергетику.

В Україні розширять Бюджет-2026 щодо фінансування публічних інвестицій — ресурсу, який держава спрямовує на модернізацію критичної інфраструктури, відновлення областей, підсилення енергетичної стійкості та розвиток транспортних, соціальних, медичних і освітніх об’єктів, повідомляє Урядовий портал.

У 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме 111,5 млрд грн. Фінансування із загального фонду — 48 млрд грн, спеціального фонду (гранти та пільгові кредити) — 63,5 млрд грн.

Публічні інвестиції зосереджені на 12 ключових напрямах.

Транспортна інфраструктура

На транспортну інфраструктуру передбачено 41,2 млрд грн.

Охорона здоров’я

На модернізацію системи охорони здоров’я — 19,1 млрд грн, зокрема на реконструкцію лікарень і оновлення медичного обладнання.

Освіта та наука

Освітні та наукові проекти фінансуватимуться в обсязі 17 млрд грн, зокрема на:

придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів освіти;

продовження впровадження реформи «Нова українська школа»;

закупівлю шкільних автобусів;

облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти (забезпечення протипожежним захистом та укриттями).

Енергетика

Енергетична система отримає 13,6 млрд грн бюджетного фінансування та додатково 22,1 млрд грн у межах державних гарантій. Це забезпечить підготовку до опалювального сезону 2026/2027, модернізацію генеруючих потужностей та відновлення об’єктів після російських атак.

Муніципальна інфраструктура та комунальні послуги

На муніципальну інфраструктуру та комунальні послуги закладено 9,4 млрд грн.

Соціальні об’єкти

Соціальні об’єкти — дитячі садки, школи, інші заклади соціальної сфери — отримають 5,7 млрд грн.

Регіональний розвиток

Для Державного фонду регіонального розвитку передбачено 2 млрд грн на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій, що мають на меті розвиток областей і територіальних громад, відповідають пріоритетам, цілям, завданням та заходам, визначеним, зокрема, Державною стратегією регіонального розвитку та Планом заходів з її реалізації.

Інші напрями

На інші напрями — цифровізацію, житлові програми, сферу публічних фінансів, довкілля, громадську безпеку та правову діяльність — передбачено 3,5 млрд грн.

