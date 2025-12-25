Публичные инвестиции в 2026 году вырастут до 111,5 млрд грн – куда и сколько направят средств
В Украине расширят Бюджет-2026 по финансированию публичных инвестиций – ресурса, который государство направляет на модернизацию критической инфраструктуры, восстановление областей, усиление энергетической устойчивости и развитие транспортных, социальных, медицинских и образовательных объектов, сообщает Правительственный портал.
В 2026 году общий ресурс публичных инвестиций составит 111,5 млрд грн. Финансирование из общего фонда — 48 млрд грн, специального фонда (гранты и льготные кредиты) — 63,5 млрд грн.
Публичные инвестиции сосредоточены на 12 ключевых направлениях.
Транспортная инфраструктура
На транспортную инфраструктуру предусмотрено 41,2 млрд грн.
Здравоохранение
На модернизацию системы здравоохранения — 19,1 млрд грн, в частности на реконструкцию больниц и обновление медицинского оборудования.
Образование и наука
Образовательные и научные проекты будут финансироваться в объеме 17 млрд грн, в частности на:
- приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) учебных заведений;
- продолжение внедрения реформы «Новая украинская школа»;
- закупку школьных автобусов;
- обустройство безопасных условий в учреждениях общего среднего образования (обеспечение противопожарной защитой и укрытиями).
Энергетика
Энергетическая система получит 13,6 млрд грн бюджетного финансирования и дополнительно 22,1 млрд грн в рамках государственных гарантий. Это обеспечит подг
