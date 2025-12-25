  1. В Украине

Публичные инвестиции в 2026 году вырастут до 111,5 млрд грн – куда и сколько направят средств

17:17, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ресурсы будут направляться на инфраструктуру, здравоохранение, образование и энергетику.
Публичные инвестиции в 2026 году вырастут до 111,5 млрд грн – куда и сколько направят средств
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине расширят Бюджет-2026 по финансированию публичных инвестиций – ресурса, который государство направляет на модернизацию критической инфраструктуры, восстановление областей, усиление энергетической устойчивости и развитие транспортных, социальных, медицинских и образовательных объектов, сообщает Правительственный портал.

В 2026 году общий ресурс публичных инвестиций составит 111,5 млрд грн. Финансирование из общего фонда — 48 млрд грн, специального фонда (гранты и льготные кредиты) — 63,5 млрд грн.

Публичные инвестиции сосредоточены на 12 ключевых направлениях.

Транспортная инфраструктура

На транспортную инфраструктуру предусмотрено 41,2 млрд грн.

Здравоохранение

На модернизацию системы здравоохранения — 19,1 млрд грн, в частности на реконструкцию больниц и обновление медицинского оборудования.

Образование и наука

Образовательные и научные проекты будут финансироваться в объеме 17 млрд грн, в частности на:

  • приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) учебных заведений;
  • продолжение внедрения реформы «Новая украинская школа»;
  • закупку школьных автобусов;
  • обустройство безопасных условий в учреждениях общего среднего образования (обеспечение противопожарной защитой и укрытиями).

Энергетика

Энергетическая система получит 13,6 млрд грн бюджетного финансирования и дополнительно 22,1 млрд грн в рамках государственных гарантий. Это обеспечит подг

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги бюджет Украина госбюджет публичные закупки

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]