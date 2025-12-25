Публичные инвестиции в 2026 году вырастут до 111,5 млрд грн – куда и сколько направят средств

Ресурсы будут направляться на инфраструктуру, здравоохранение, образование и энергетику.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине расширят Бюджет-2026 по финансированию публичных инвестиций – ресурса, который государство направляет на модернизацию критической инфраструктуры, восстановление областей, усиление энергетической устойчивости и развитие транспортных, социальных, медицинских и образовательных объектов, сообщает Правительственный портал.

В 2026 году общий ресурс публичных инвестиций составит 111,5 млрд грн. Финансирование из общего фонда — 48 млрд грн, специального фонда (гранты и льготные кредиты) — 63,5 млрд грн.

Публичные инвестиции сосредоточены на 12 ключевых направлениях.

Транспортная инфраструктура

На транспортную инфраструктуру предусмотрено 41,2 млрд грн.

Здравоохранение

На модернизацию системы здравоохранения — 19,1 млрд грн, в частности на реконструкцию больниц и обновление медицинского оборудования.

Образование и наука

Образовательные и научные проекты будут финансироваться в объеме 17 млрд грн, в частности на:

приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) учебных заведений;

продолжение внедрения реформы «Новая украинская школа»;

закупку школьных автобусов;

обустройство безопасных условий в учреждениях общего среднего образования (обеспечение противопожарной защитой и укрытиями).

Энергетика

Энергетическая система получит 13,6 млрд грн бюджетного финансирования и дополнительно 22,1 млрд грн в рамках государственных гарантий. Это обеспечит подг

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.