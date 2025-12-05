В Кассационном административном суде ВС выбирают главу суда — текстовая трансляция
В пятницу, 5 декабря, в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда проходит собрание судей, на котором должны избрать нового главу КАС ВС.
Текстовая трансляция хода событий — в нашем материале.
13:34 За обновлённый состав голосованием решение принято единогласно.
13:26 В повестке дня вопрос 5. О внесении изменений в Персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, определённый решениями собраний судей Верховного Суда в Кассационном административном суде от 21 сентября 2020 года № 13 и от 17 сентября 2025 года № 20.
В связи с введением Гимона в Большую Палату Верховного Суда и избранием Дашутина председателем КАС ВС предлагается внести изменения в Персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, определённый решениями собраний судей Верховного Суда в Кассационном административном суде от 21 сентября 2020 года № 13 и от 17 сентября 2025 года № 20.
Докладчик огласил состав постоянных коллегий судей.
13:09 Объявлен перерыв на 20 минут
Сергей Уханенко
13:07 Единогласно выведен судья Николай Гимон из состава судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим платежам.
13:05 Секретарь счетной комиссии Сергей Уханенко объявил протокол о результатах тайного голосования.
Из 44 бюллетеней действительных – 43
«За» – 37
«Против» – 6
Голосованием судьи избрали Николая Гимона судьей Большой Палаты Верховного Суда с 5 декабря сроком на три года.
12:48 Начато тайное голосование
12:32 утвержден бюллетень
Объявлен перерыв на 15 мин
12:29 единогласно включен в список кандидатов в Большую палату Верховного Суда - Николай Гимон
12:25 Игорь Дашутин начал речь.
Он поблагодарил за целостность и избрание главы КАС ВС на первом же заседании. Игорь Дашутин также поставил задачу на следующие 4 года объединить коллектив максимально.
Игорь Дашутин
12:23 С 8 декабря 2025 года сроком на 4 года избран Игорь Дашутин председателем КАС ВС
12:20 глава счетной комиссий объявил результаты тайного голосования:
44 бюллетеня были выданы, это же количество по результатам голосования было и возвращено
Кандидатуру Игоря Дашутина поддержали 23 судьи
Кандидатуру Андрея Рыбачука поддержали 20 судей
Ни одного не поддержал - 1
