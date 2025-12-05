В Кассационном административном суде ВС выбирают главу суда — текстовая трансляция

В КАС ВС сегодня будут выбирать нового председателя суда

В пятницу, 5 декабря, в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда проходит собрание судей, на котором должны избрать нового главу КАС ВС.

13:34 За обновлённый состав голосованием решение принято единогласно.

13:26 В повестке дня вопрос 5. О внесении изменений в Персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, определённый решениями собраний судей Верховного Суда в Кассационном административном суде от 21 сентября 2020 года № 13 и от 17 сентября 2025 года № 20.

В связи с введением Гимона в Большую Палату Верховного Суда и избранием Дашутина председателем КАС ВС предлагается внести изменения в Персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, определённый решениями собраний судей Верховного Суда в Кассационном административном суде от 21 сентября 2020 года № 13 и от 17 сентября 2025 года № 20.

Докладчик огласил состав постоянных коллегий судей.

13:09 Объявлен перерыв на 20 минут

Сергей Уханенко

13:07 Единогласно выведен судья Николай Гимон из состава судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим платежам.

13:05 Секретарь счетной комиссии Сергей Уханенко объявил протокол о результатах тайного голосования.

Из 44 бюллетеней действительных – 43

«За» – 37

«Против» – 6

Голосованием судьи избрали Николая Гимона судьей Большой Палаты Верховного Суда с 5 декабря сроком на три года.

12:48 Начато тайное голосование

12:32 утвержден бюллетень

Объявлен перерыв на 15 мин

12:29 единогласно включен в список кандидатов в Большую палату Верховного Суда - Николай Гимон

12:25 Игорь Дашутин начал речь.

Он поблагодарил за целостность и избрание главы КАС ВС на первом же заседании. Игорь Дашутин также поставил задачу на следующие 4 года объединить коллектив максимально.

Игорь Дашутин

12:23 С 8 декабря 2025 года сроком на 4 года избран Игорь Дашутин председателем КАС ВС

12:20 глава счетной комиссий объявил результаты тайного голосования:

44 бюллетеня были выданы, это же количество по результатам голосования было и возвращено

Кандидатуру Игоря Дашутина поддержали 23 судьи

Кандидатуру Андрея Рыбачука поддержали 20 судей

Ни одного не поддержал - 1

