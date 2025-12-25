Китай запрещает интимные фото в приватных чатах — за нарушение грозит тюрьма

Китай криминализирует «непристойную» переписку даже между парами.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае объявили о новых правилах интернет-цензуры, которые запрещают обмен «непристойным» контентом в приватных онлайн-сообщениях. Закон начнет действовать с 1 января 2026 года, пишет The Washington Post.

Новые правила могут распространяться даже на добровольный обмен интимными изображениями между взрослыми. Согласно новым правилам, запрет будет касаться таких платформ, как WeChat, и будет особенно строгим в случаях с несовершеннолетними.

Власти Китая заявляют, что изменения призваны обеспечить «чистую онлайн-среду» без порнографии.

Наказание за распространение непристойного контента будет включать административный арест сроком от десяти до 15 суток и штрафы до примерно 700 долларов.

Объявление новых правил произошло после резонансного инцидента этим летом, когда в одном из Telegram-сообществ были обнаружены и распространены многочисленные интимные фото женщин без их согласия, что вызвало широкий общественный резонанс в Китае.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.