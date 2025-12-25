  1. У світі

Китай забороняє інтимні фото в приватних чатах — за порушення загрожує в’язниця

15:12, 25 грудня 2025
Китай криміналізує «непристойне» листування навіть між парами.
Фото: Depositphotos
У Китаї оголосили про нові правила інтернет-цензури, які забороняють обмін «непристойним» контентом у приватних онлайн-повідомленнях. Закон почне діяти з 1 січня 2026 року, пише The Washington Post.

Нові правила можуть поширюватися навіть на добровільний обмін інтимними зображеннями між дорослими. За новими правилами, заборона стосуватиметься таких платформ, як WeChat, і буде особливо суворою у випадках із неповнолітніми.

Влада Китаю заявляє, що зміни покликані забезпечити «чисте онлайн-середовище» без порнографії.

Покарання за поширення непристойного контенту включатиме адміністративний арешт від десяти до 15 діб і штрафи до приблизно 700 доларів.  

Оголошення нових правил відбулося після резонансного інциденту цього літа, коли в одній із Telegram-спільнот було виявлено та поширено численні інтимні фото жінок без їхньої згоди, що викликало широкий суспільний резонанс у Китаї.

