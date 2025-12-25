В 2000-х годах Путин на встрече с Бушем хотел вступить в НАТО – в США рассекретили материалы

Путин поднимал вопрос о членстве России в НАТО и говорил, что Россия чувствует себя «брошенной».

В начале 2000-х годов глава Кремля Владимир Путин фактически поднимал вопрос возможного членства России в НАТО в разговорах с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. Об этом свидетельствуют рассекреченные дословные стенограммы встреч и телефонных разговоров Владимира Путина с Джорджем Бушем-младшим в период с 2001 по 2008 год. Они стали доступны общественности в результате иска Архива национальной безопасности в рамках закона о свободе информации.

Из опубликованных документов следует, что во время личной встречи в 2001 году Путин заявлял, что Россия чувствует себя «отброшенной», и напрямую поднимал тему вступления в НАТО. В тот период Москва и Вашингтон позиционировали себя как партнеры в борьбе с терроризмом после атак 11 сентября.

Впоследствии позиция Кремля изменилась: в 2007–2008 годах Путин уже резко выступал против расширения НАТО, в частности в отношении Украины и Грузии, и угрожал создавать проблемы в случае их сближения с Альянсом.

