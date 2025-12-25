У 2000-х роках Путін на зустрічі з Бушом хотів вступити до НАТО – у США розсекретили матеріали

Путін порушував питання членства Росії в НАТО і казав, що Росія почувається «покинутою».

На початку 2000-х років очільник Кремля Володимир Путін фактично порушував питання можливого членства Росії в НАТО у розмовах із тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим. Про це свідчать розсекречені дослівні стенограми зустрічей та телефонних розмов Володимира Путіна з Джорджем Бушем-молодшим з 2001 по 2008 рік. Вони стали доступними для громадськості в результаті позову Архіву національної безпеки щодо свободи інформації.

З опублікованих документів випливає, що під час особистої зустрічі у 2001 році Путін заявляв, що Росія почувається «відкинутою», та прямо піднімав тему вступу до НАТО. У той період Москва й Вашингтон позиціонували себе як партнери у боротьбі з тероризмом після атак 11 вересня.

Надалі позиція Кремля змінилася: у 2007–2008 роках Путін уже різко виступав проти розширення НАТО, зокрема щодо України та Грузії, і погрожував створювати проблеми у разі їхнього зближення з Альянсом.

