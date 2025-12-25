  1. У світі

У 2000-х роках Путін на зустрічі з Бушом хотів вступити до НАТО – у США розсекретили матеріали

13:18, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Путін порушував питання членства Росії в НАТО і казав, що Росія почувається «покинутою».
У 2000-х роках Путін на зустрічі з Бушом хотів вступити до НАТО – у США розсекретили матеріали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На початку 2000-х років очільник Кремля Володимир Путін фактично порушував питання можливого членства Росії в НАТО у розмовах із тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим. Про це свідчать розсекречені дослівні стенограми зустрічей та телефонних розмов Володимира Путіна з Джорджем Бушем-молодшим з 2001 по 2008 рік. Вони стали доступними для громадськості в результаті позову Архіву національної безпеки щодо свободи інформації.

З опублікованих документів випливає, що під час особистої зустрічі у 2001 році Путін заявляв, що Росія почувається «відкинутою», та прямо піднімав тему вступу до НАТО. У той період Москва й Вашингтон позиціонували себе як партнери у боротьбі з тероризмом після атак 11 вересня.

Надалі позиція Кремля змінилася: у 2007–2008 роках Путін уже різко виступав проти розширення НАТО, зокрема щодо України та Грузії, і погрожував створювати проблеми у разі їхнього зближення з Альянсом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

Право на захист і тримання під вартою: Верховний Суд підтвердив законність апеляційного вироку

Відмова у перебуванні поруч із адвокатом у залі суду не визнана порушенням права засудженого

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]