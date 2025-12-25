  1. В Украине

В Ровенской области работника ТЦК избили ломом — он находится в тяжелом состоянии

13:00, 25 декабря 2025
Один из военнослужащих ТЦК получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы паренхимы обоих легких.
Фото: Getty Images
В четверг, 24 декабря, в Ровенской области группа людей напала на группу оповещения территориального центра комплектования. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Запад».

Отмечается, что транспортное средство не остановилось и «скрылось на территории одного из ФЛП». После этого в ситуацию вмешались прохожие, которые, «не понимая правовых оснований задержания и контекста», напали на группу оповещения.

«Кроме того, в ситуацию вмешалась группа прохожих и, не понимая правовых оснований задержания и контекста ситуации, посторонние лица осуществили физическое препятствование законным требованиям правоохранительных органов, что выражалось в дергании за форменную одежду, выкрикивании высказываний с использованием нецензурной лексики, бросании палок. А гражданином Е. во время события был применен металлический предмет (лом), в результате чего один из военнослужащих получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы паренхимы обоих легких. В настоящее время его состояние медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь», — заявили в ТЦК.

В ОК «Запад» инцидент назвали «прямым препятствованием законной деятельности Вооруженных сил Украины, сопряженным с насилием в отношении военнослужащих», которое произошло «из-за умышленного невыполнения определенной частью наших граждан мобилизационного законодательства».

Досудебное расследование проводится по статье об умышленном нанесении побоев либо причинении легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу в связи с его служебной или общественной деятельностью (ст. 350 ч. 2 УК Украины).

