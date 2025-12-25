На Рівненщині працівника ТЦК побили ломом — він знаходиться у важкому стані

Один із військовослужбовців ТЦК отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паранхіми обох легень.

У четвер, 24 грудня, на Рівненщині група людей напала на групу оповіщення територіального центру комплектування. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».

Зазначається, що транспортний засіб не зупинився та «втік на територію одного з ФОПів». Потім у ситуацію втрутилися перехожі, які, «не розуміючи правових підстав затримання і контексту», напали на групу оповіщення.

«Окрім того, у ситуацію втрутилася група перехожих та, не розуміючи правових підстав затримання і контексту ситуації, сторонні особи здійснили фізичне перешкоджання законним вимогам правоохоронних органів, що виражалось в шарпанні за формений одяг, вигукуванні висловлювань, що містили нецензурну лексику, киданням палицями. А громадянином Є., під час події, було застосовано металевий предмет (лом), внаслідок чого один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паранхіми обох легень. Наразі його стан медики оцінюють, як важкий, йому надається необхідна допомога», - заявили у ТЦК.

В ОК «Захід» інцидент назвали «прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України, поєднаним із насильством щодо військовослужбовців», що сталося «через умисне невиконання певною часткою наших громадян мобілізаційного законодавства».

Досудове розслідування проводять за статтею про умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі у зв'язку зі службовою чи громадською діяльністю (ст. 350 ч. 2 КК України).

