Просто «нарисовать сквер» в документах недостаточно: Верховный Суд в споре ООО и Одесского горсовета

Верховный Суд разъяснил, что размещение объектов социальной инфраструктуры в соответствии с детальным планом территории на землях коммунальной собственности за счет местного бюджета возможно лишь при условии надлежащего формирования земельного участка.

Соответствующую правовую позицию Суд изложил в постановлении по делу № 420/23131/23, рассмотрев кассационную жалобу Одесского городского совета.

Детали дела

ООО является собственником производственно-складских зданий общей площадью 718,2 кв. м, расположенных в г. Одессе, на земельном участке площадью 0,7563 га, который находится в фактическом пользовании истца с момента приобретения права собственности на недвижимость в 2017 году. Градостроительная документация (Генеральный план г. Одессы, план зонирования, детальный план территории) определяет целевое назначение данного участка как земли многоквартирной жилой и общественной застройки. Одесский городской совет решением от 16 сентября 2020 года включил в перечень скверов территорию, которая частично накладывается на земельный участок истца. На основании технической документации по инвентаризации земель в 2022 году была осуществлена государственная регистрация этого участка как земель рекреационного назначения. Истец утверждал, что такие действия совета приводят к изъятию части его земельного участка без изменения целевого назначения, нарушая его права пользования.

Решением окружного административного суда в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказано, каким образом оспариваемые решения Одесского городского совета создают для него юридические последствия и нарушают его права и интересы.

Постановлением апелляционного административного суда решение окружного административного суда отменено, принято новое решение о частичном удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что градостроительной документацией определено целевое назначение земельного участка в г. Одессе как земли многоквартирной жилой и общественной застройки (этажность от 4 до 10 этажей). Одесский городской совет, в нарушение требований статьи 20 Земельного кодекса Украины, принял решение о формировании сквера, который должен размещаться на землях рекреационного назначения, на земельном участке, целевое назначение которого градостроительной документацией определено как земли многоквартирной жилой и общественной застройки, без изменения целевого назначения.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции — без изменений.

Верховный Суд пришел к выводу, что для размещения в соответствии с детальным планом территории объектов социальной инфраструктуры на землях коммунальной собственности за счет местного бюджета обязательным является формирование соответствующего земельного участка.

Поскольку градостроительной документацией, а именно: генеральным планом города Одессы, планом зонирования и детальным планом территории, на территории смешанной многоквартирной жилой и общественной застройки г. Одессы не предусматривалось образование сквера, в частности за счет формирования новых земельных участков, отсутствуют основания для процедуры формирования земельного участка под сквер.

Процессы формирования земельных участков путем разработки проекта землеустройства и с помощью технической документации по инвентаризации земель имеют различные цели, правовые основания и процедуры.

Проект землеустройства по отводу земельного участка разрабатывается для создания нового земельного участка и изменения его целевого назначения. Он направлен на конкретные потребности землепользователя, такие как предоставление участка в собственность, аренду, продажу или изменение его функций. Проект формируется на основании заявления землепользователя и разрешения от местных органов власти.

Техническая документация по инвентаризации земель разрабатывается для уточнения существующих границ, выявления неэффективно или неправильно используемых земель, а также для актуализации информации обо всех земельных участках в пределах определенной территории. Основной целью является систематизация и упорядочение земельной информации, что улучшает контроль за использованием земель и повышает инвестиционную привлекательность громады.

Проект землеустройства инициируется заинтересованным лицом, которое намерено получить право на земельный участок или изменить его целевое назначение. Инвентаризация земель проводится по инициативе органов местного самоуправления или других уполномоченных органов для общего упорядочения земельных ресурсов на территории громады. Проект землеустройства предусматривает разработку индивидуальной документации для каждого земельного участка с детальным обоснованием его границ, площади и целевого назначения. Техническая документация по инвентаризации охватывает все земли определенной территории, не предусматривает разработку отдельного проекта для каждого участка, но предоставляет комплексную информацию о состоянии и использовании земель.

Учитывая изложенное, Верховный Суд пришел к выводу, что поскольку в случае создания нового земельного участка из земель коммунальной собственности и изменения его статуса должен составляться проект землеустройства, решение городского совета о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель коммунальной собственности общего пользования рекреационного назначения для размещения на них сквера не соответствует целям и правовым основаниям, принято с нарушением требований закона, что является основанием для его отмены.

