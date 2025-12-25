Кабмин назначил Короленко временным исполняющим обязанности главы Гослекслужбы

Должность временно возглавит заместитель Владимир Короленко в связи с отстранением Романа Исаенко.

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на заместителя главы службы Владимира Короленко.

Соответствующее распоряжение №1479-р правительство приняло в связи с отстранением главы Гослекслужбы Романа Исаенко от исполнения полномочий.

Короленко будет исполнять обязанности главы службы на время отстранения Исаенко.

